Der Verein „Bürgerbahnhof Güsen“ plant Sonderfahrt vom Genthiner Vereinsgelände. Für das kommenden Jahr ist ein ganzer Fahrplan in Arbeit.

Genthin - Beim Herbstfest auf dem Vereinsgelände in der Genthiner Ziegeleistraße gaben die Vereinsmitglieder des Bürgerbahnhofs Güsen bereits einen Vorgeschmack auf das, was im Jahr 2024 kommen soll: zahlreiche Sonderfahrten. Diesmal waren es nur kurze Touren, die zwischen dem Stadtkulturhaus und dem Genthiner Bahnhof hin und her pendelten.

Lesen Sie auch:Einmal Kleinbahnhof und zurück

Bei einem Höchsttempo von zehn Kilometern pro Stunde waren erneut zahlreiche Fahrgäste auf der Strecke unterwegs und erkundeten Genthin von der Schiene aus. Zahlreiche Bahninteressierte, Familien, aber auch Genthiner, die beim Prellbockfest im Sommer keine Zeit hatten, gingen auf Tour.

Verein darf auf Bahngleisen fahren

Bald sollen Reisen in die nahe und weiter entfernte Region folgen. „Noch im nächsten Monat werden wir ein eigenständiges Bahnunternehmen, dadurch können wir selbst auf den Bahngleisen fahren“, kündigt Vereinschef David Stößner an. Es gäbe bereits Lokführer, die zu solchen Fahrten berechtigt seien und für den Verein tätig werden.

Lesen Sie auch: Genthiner Kleinbahnwagen als Treffpunkt für Vereine.

Mindestens 60 Fahrten sollen im kommenden Jahr angeboten werden. „Wir werden dann einen geregelten Fahrplan veröffentlichen, und die Gäste können Mitfahrten buchen“, so Stößner. Zum ersten Mal wird am 16. Dezember eine Fahrt angeboten. Dann geht es mit dem Weihnachtsexpress nach Berlin. Mit dem geschmückten Weihnachtszug geht es ab 11.30 Uhr von Burg über Genthin und Brandenburg nach Berlin-Zoo.

Besuch von Weihnachtsmärkten in Berlin

„Von dort ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche“, rührt der Vereinsvorsitzende die Werbetrommel. Am selben Tag bietet die Arbeitsgemeinschaft „Traditionsbus Berlin“ einen Shuttle mit historischen Bussen an. Mit den historischen Doppeldeckern können die Gäste zu weiteren Weihnachtsmärkten fahren.

Fahrkarten sind ab 40 Euro beim Bürgerbahnhof erhältlich. Die Fahrt im Shuttlebus kann zugebucht werden. Alle für das kommende Jahr geplanten Fahrten werden noch auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht.