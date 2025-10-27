Lokale Navigation ganz einfach Mit drei Wörtern ans Ziel: Wie sich mit „what3words“ in Genthin orientieren lässt
Orientierung leicht gemacht: Das Navigationssystem what3words weist jedem Ort in Genthin eine eindeutige Dreiwortadresse zu und erleichtert die Suche nach Museen, Bahnhöfen und wichtigen Anlaufstellen in der Stadt.
27.10.2025, 19:44
Genthin - Die Welt im Quadrat: Dank der kostenlosen Anwendung what3words kann jeder Punkt in Genthin mit einer einfachen Dreiwortkombination gefunden werden.