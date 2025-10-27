weather regenschauer
  4. Lokale Navigation ganz einfach: Mit drei Wörtern ans Ziel: Wie sich mit „what3words“ in Genthin orientieren lässt

Orientierung leicht gemacht: Das Navigationssystem what3words weist jedem Ort in Genthin eine eindeutige Dreiwortadresse zu und erleichtert die Suche nach Museen, Bahnhöfen und wichtigen Anlaufstellen in der Stadt.

Von Mike Fleske 27.10.2025, 19:44
Ganz leicht lässt sich mit einer Online-Karte mit drei Wörtern zum Marktplatz navigieren. Foto: Jens Wolf/dpa

Genthin - Die Welt im Quadrat: Dank der kostenlosen Anwendung what3words kann jeder Punkt in Genthin mit einer einfachen Dreiwortkombination gefunden werden.