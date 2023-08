Burg/Brettin/Möckern - Von der großen Summe für Landkreise und Kommunen sind exakt 1.665.279 Euro an den Landkreis Jerichower Land überwiesen worden. Hintergrund: Die 30 Millionen Euro werden nach der Länge der Straßen verteilt, die Neu-, Um- und Ausbauten oder Erhaltungsmaßnahmen nötig haben. Davon gibt es im Jerichower Land einige, wie von der Kreisverwaltung zu erfahren ist.

Die Verwaltung werde die Finanzspritze in den grundhaften Ausbau der Kreisstraße (K) 1199 – konkret für die Ortsdurchfahrt Brettin, Heinrich-Heine-Straße – fließen lassen. Wie groß die Entlastung durch diese Unterstützung vom Ministerium ist, verdeutlicht ein Blick auf den Gesamtetat für Investitionen in die Kreisstraßen im Jerichower Land, der 2.621.600 Euro umfasst.

Die Fahrbahn wird zur Wasserstraße

Zurück nach Brettin, wo die Bagger laut Planung des Landkreises aller Voraussicht nach ab dem 7. September im ersten Bauabschnitt (Kreuzung Hohenbelliner Weg bis zur Schulgasse) rollen sollen. „Endlich“, wie es von Ortsbürgermeister Torsten Schmidt (Freie Wähler) heißt. In die Jahre gekommen und als Umleitungsstrecke für die B 1 und später die B 107 strapaziert sei die Hauptverkehrsachse im Ort.

Bislang wurden nur provisorische Ausbesserungen, etwa an den Entwässerungen, vorgenommen. Bei Regen steht die Straße dennoch unter Wasser. Mit dem grundhaften Ausbau sollen auch Wasserleitungen neu verlegt werden, so ein Auszug aus dem Aufgabenkatalog. Gesamtvolumen: 3,5 Millionen Euro.

Blick auf den ersten Bauabschnitt bei der Sanierung der Kreisstraße (Heinrich-Heine-Straße) in Brettin. Karte: prePress Media Mitteldeutschland

Neben der Ortsdurchfahrt Brettin ist laut Kreisverwaltung der Investitionsbedarf für den grundhaften Straßenausbau der K 1183 (Holzstraße) in Burg und die Deckensanierung an der K 1230 Möckern-Hohenziatz am größten. Dort geht es nun in diesen Tagen los.

Der Ausbau der Burger Holzstraße wird für den Herbst angepeilt. Dabei soll der 750 Meter lange Abschnitt von der Ihlebrücke/Fruchtstraße bis kurz vor der Einmündung zur Kolonie in drei Bauabschnitte eingeteilt werden. Geplant ist, die Fahrbahn, den Rad- und die Gehwege sowie die Bushaltestellen zu sanieren, die dabei teilweise verschoben werden. Auch eine Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist bei der Maßnahme vorgesehen.