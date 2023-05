Mit Rezept: Beste Buchweizentorte in Parchen gekührt

Das beliebteste Kuchenbuffet des Jerichower landes an Pfingsten: Die Buchweizentortenparade in Parchen.

Parchen - Die Bockwindmühle in Parchen war am Pfingstmontag nicht nur Anziehungspunkt für Mühlenfans, sondern auch für Kuchenfreunde. Denn 14 Backreationen gingen ins Rennen um den Titel „Buchweizenkönigin oder König“. Am Ende hatte eine Hobbybäckerin die Nase vorn, die ihrem Backwerk einen besondern Clou gegeben hatte.