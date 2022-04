Mit welchen Helfern Kita-Kinder in der Genthiner Bibliothek selber „lesen“ können

Knirpse, die noch nicht lesen können, brauchen jemanden, der ihnen vorliest. In der Stadt- und Kreisbibliothek gibt es nun digitale Helfer, die den Kindern den Einstieg ins Lesevergnügen leichter machen.

Genthin - Selber machen - das steckt in Knirpsen, die zwar noch nicht zur Schule gehen, aber sonst ganz aufgeweckt sind, einfach drin. Und deshalb gehen sie - wie die Kinder aus der Jerichower Einrichtung „Wirbelwind“ - einmal im Monat in die Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin. Auch wenn sie selbst noch nicht lesen können. Ab sofort brauchen sie für den Lesespaß nicht einmal einen erwachsenen Menschen aus Fleisch und Blut, der ihnen vorliest.