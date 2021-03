Lara Marie Flügge aus Parey ist Vorlesekönigin im Jerichower Land. Zum ersten Mal wurde die Siegerin in einem Online-Wettbewerb gekürt.

Genthin l Das gab es noch nie: Der Vorlesewettbewerb des Jerichower Landes war in diesem Jahr eine reine Online -Veranstaltung. Fünf Mitwirkenden aus sechsten Klassen präsentierten Bücher, die sie sich selbst ausgesucht hatten. Am Ende hatte Lara Marie Flügge vom Bismarck-Gymnasium Genthin ganz knapp die Nase vorn und gewann den Wettbewerb mit nur einem Punkt Vorsprung vor der Zweitplatzierten. Lara hatte sich das Buch „Ein wuscheliges Weihnachtswunder“ von Taylor Garland ausgesucht und die Jury mit der Geschichte um die zwölfjährige Quinn und ihren Hund Buddy überzeugt. Pfiffig spielte sie mit den verschiedenen Stimmen der handelnden Personen, geschickt setzte sie Lesepausen und Betonung.



Das schafften alle sehr gut. „Man muss allerdings festhalten, dass es sich bei den vorgetragenen Passagen, um Textstellen handelt, auf die sich die Schüler vorbereiten konnten“, machte Cornelia Draeger von der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin deutlich, wo der Wettbewerb auch in der digitalen Form angesiedelt war. Einen zweiten Teil mit einem unbekannten Text gab es diesmal nicht. Die Schüler hatten für die digitale Variante eigene Videos eingereicht, die auf der Internetseite des Börsenvereins für die Jury zur Verfügung gestellt worden.



Zufrieden mit Vorträgen

In dieser saßen diesmal neben der früheren Buchhändlerin Christine Schreiber auch Lehrerinnen und Lehrer aus nicht am Wettbewerb teilnehmenden Schulen. Sie schienen durchaus zufrieden mit den Vorträgen zu sein, denn am Ende lagen die Teilnehmer in der Bewertung dicht beieinander.



Bei den ausgewählten Büchern dominierten diesmal eher aktuelle Jugendromane. Hermann Lenz von der Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in Genthin las aus Marc-Uwe Klings „Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat“ und zeigte dabei Gespür für den liebevollen Humor des Autors, der die turbulenten Verwicklungen in einer Familie mit mehreren Kindern und deren Großeltern beschreibt. Einen modernen Jugendbuchklassiker hatte sich Max Gellert aus der Sekundarschule Parey ausgesucht. Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ hat vor wenigen Jahren den Buchmarkt aufgemischt und ist verfilmt worden.



Lebensnahe Beschreibung der digitalen Jugendgeneration

Die Passage, in der Protagonist Maik vom titelgeben Tschick, Fahrunterricht bekommt, war auch bei Max ein humorgespickter Vortrag. Dass man auch mit einem Buch ins Rennen gehen kann, in dessen Titel das Wort „Arsch“ vorkommt, bewies Lena Runge vom Europagymnasium Gommern. Sie las aus „ Ohne Handy voll am Arsch“ von Florian Buschendorf.



Nicht die Nase rümpfen: Das Buch gilt durch seine lebensnahe Beschreibung der digitalen Jugendgeneration und den kurzen gut zu lesenden Textteile sogar als Unterrichtslektüre. Lena las über ein Experiment eines Lehrers, der seine Schüler auffordert, zwei Wochen ohne Handy auszukommen. Gar nicht so einfach, zeigte sich in dem augenzwinkernden Vortrag.



Alle Kinder bereits Schulsieger

Ein weiterer Beitrag kam von Luciana Richter von der Sekundarschule Möser. Sie las aus „Das geheimnisvolle Spukhaus“ von Henriette Wich. In der Passage in einem merkwürdigen Haus, die Luciana vortrug, musste sie auch ein unheimliches Grollen und bibbernde Kinder in Worte fassen und hatte dabei sichtlich Spaß an der munteren Szenerie, die dort beschrieben wurde.



Alle Kinder, die mit ihrem Beitrag im Rennen waren, sind bereits in ihren Schulen zu Schulsiegern gekürt worden. Lara Marie Flügge ist nun auch Gewinnerin des Landkreises und wird das Jerichower Land beim Landeswettbewerb vertreten.