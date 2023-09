Jerichow - Rund 40 Mitarbeiter aus dem AWO Fachkrankenhaus Jerichow folgen am Mittwoch, 20. September, dem Aufruf der Deutschen Krankenhausgesellschaft und werden in Berlin auf dem Pariser Platz für einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser protestieren. Darüber informierte der AWO Landesverband Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung.

Die Mitarbeiter des AWO Fachkrankenhauses Jerichow treibt die Sorge auf die Straße, dass Inflation und allgemeine Kostensteigerungen in wirtschaftliche Schieflagen führen, die letztlich die Versorgungsstrukturen gefährden würden. Die psychiatrischen Kliniken würden unter der strikten Deckelung durch die „GKV-Veränderungsrate“ leiden, heißt es. Diese Rate gibt die Einnahmesteigerung der gesetzlichen Krankenkassen je versicherungspflichtigem Mitglied wider.

Thomas Wendler, Geschäftsführer der AWO Krankenhausbetriebsgesellschaft, die das AWO Fachkrankenhaus Jerichow betreibt, bezieht klare Position: „Wir fordern einen angemessenen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser zur Sicherung der Versorgungsstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen.“

Zusätzliche Kosten für Strom und Gas

Die Bundesregierung habe durch die Steuerfreiheit und Sozialversicherungsfreiheit von Inflationsausgleichsprämien und vorher Corona-Prämien in Kauf genommen, dass den Krankenkassen Einnahmen fehlten. Das schlage sich nun in niedrigen GKV-Veränderungsraten wieder, die in diesem Jahr 3,45 Prozent beträgt. Auch für 2024 werde wieder ein niedriger Wert erwartet. Auch psychiatrische Krankenhäuser seien bei ihren Einnahmesteigerungen an diese Raten gebunden.Auf das AWO Fachkrankenhaus Jerichow kämen, rechnet der Geschäftsführer vor, Preissteigerungen allein bei Strom und Gas von rund 50 Prozent, das heißt pro Jahr zusätzlich rund 500 000 Euro, zu.

Hinzu kämen zweistellige Preissteigerungen für Wäscherei, Reinigung und Essenverpflegung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarteten zudem zeitgemäße Lohnsteigerungen. Diese Steigerungen, so Wendler, könnten mit der niedrigen GKV-Veränderungsrate kaum finanziert werden.Das aktuelle Handeln des Bundesgesundheitsministers steht für den Geschäftsführer des AWO Fachkrankenhaueses in Widerspruch zu dem bisherigen Regierungshandeln. Während der Corona-Pandemie seien die Krankenhäuser vorbildlich unterstützt worden und hätten Ausgleiche für Einnahmeausfälle bekommen, „Testungen wurden zusätzlich bezahlt. Krankenhäuser, die wenige Monate zuvor noch mit öffentlichen Mitteln unterstützt wurden, lässt man nun in eine wirtschaftliche Schieflage triften“, zeigt sich Wendler entschlossen.

Gemeinsame Protestaktionen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Landeskrankenhausgesellschaften und anderen Spitzenverbänden gibt es in mehreren Städten. Bei der Aktion in Berlin handelt es sich um eine zentrale Kundgebung. Die Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt wird in Halle Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) einen offenen Brief überreichen.