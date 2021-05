Mitarbeiter im Betreuungsforstamt Elb-Havel-Winkel in Genthin gut gerüstet für neue Waldbrandsaison

Ein Waldbrand in den Wäldern des Jerichower Landes. Dieser ließ sich durch die Feuerwehr auch deshalb so schnell löschen, weil ein Waldbrandschutzstreifen (auf dem Bild im Vordergrund) eine schnelle Ausbreitung nicht zuließ.

Genthin - Der Plan liegt einsatzbereit in der Schublade. Der Plan für eine große Feuerwehrstabsübung in punkto Waldbrandschutz. Diese sollte eigentlich turnusgemäß noch 2020 im Bereich Güsen durchgeführt werden, aber Corona habe das bis jetzt nicht erlaubt. Wie Peter Sültmann, Leiter des Betreuungsforstamtes Elb-Havel-Winkel mit Sitz in Genthin, in einem Gespräch mit der Volksstimme erklärte, sei man trotzdem gut vorbereitet auf die neue Waldbrandsaison.

Denn der vorbeugende Waldbrandschutz sei jedes Jahr aufs Neue vor der Saison Thema in den Forstämtern und umfasse laut Waldbrandschutzverordnung - die Brandschutzbibel der Forstleute - die vielfältigsten Maßnahmen. Die würden immer wichtiger, da die Situation nicht nur in den Wäldern im Jerichower Land, sondern in den Wäldern ganz Sachsen-Anhalts seit 2017 außerordentlich schwierig geworden sei. Nicht nur der Borkenkäfer mache den Kiefern im Harz arg zu schaffen, sondern überall im Land komme der Wirtschaftsbaum Kiefer mit der ungenügende Durchfeuchtung des Bodens und den weiter absinkenden Grundwasserspiegel nicht mehr zurecht.

Waldboden nur flach durchfeuchtet

Probenentnahmen mit dem Bohrstock würden immer wieder zeigen, dass der Waldboden oft weniger als bis einen halben Meter tief durchfeuchtet ist. Weit über zwei Meter seien aber einmal die Regel gewesen. Mit Kiefern sei ein Wald so nicht mehr erfolgreich zu bewirtschaften. Der jeweilige Waldbesitzer müsse die Entscheidungen treffen, ob er doch weiter auf den Wirtschaftsbaum setze oder anderen Baumarten, die besser mit den Bodenverhältnissen zurechtkämen, aber nicht so schnell wachsen würden wie die Kiefer, den Vorzug gäbe.

Auch wenn das Frühjahr 2021 bisher recht feucht gewesen sei, die Altkiefern rette das nicht mehr, so Sültmann. Denn insgesamt sind die gefallenen Niederschlagsmengen in den vergangenen Jahren viel zu niedrig gewesen. Auch 2020 regnete es, bezogen auf das langjährige Mittel, im Jerichower Land mit 482,3 Millimetern viel zu wenig. In besseren Jahren, wie zum Beispiel 2011, lag diese Zahl noch über 600 Millimeter. Die Niederschlagsdefizite erhöhten die Waldbrandgefahr und damit auch die Bedeutung des vorbeugenden Waldbrandschutzes.

Neue Löschwasserbrunnen gebaut

Der begänne ganz unspektakulär bei dem Verfassen von Dienstplänen für die Waldbrandbereitschaft und die Besetzung der computergesteuerten Feuerüberwachung. Sichtbarer für alle sei das Anlegen beziehungsweise das Pflegen von so genannten Waldbrandschutzstreifen. Die würden zwei bis viermal im Jahr mit einer Scheibenegge durchpflügt und verhindern so im Brandfall das Feuer an der Ausbreitung. Auf 172 Kilometern Länge gibt es diese Schutzstreifen im Bereich des Betreuungsforstamtes Elb-Havel-Winkel. In Zusammenarbeit mit den Feuerwehren sei auch die Funktionstüchtigkeit der Löschwasserbrunnen für die Wälder geprüft worden. 2020 wurden im Jerichower Land zwei neue, derartige Brunnen gebaut, 2021 folgen zwei weitere.

Dazu komme das Überprüfen und eventuelle Neuanlegen von Wegen im Wald, die mit einem LKW befahren werden können. All diese Daten fänden sich schließlich auf den digitalen Waldbrandeinsatzkarten wieder, auf die alle betreffenden Feuerwehren Zugriff hätten und die natürlich stets auf dem aktuellsten Stand gehalten würden. Jeweils an Bundes- und Kreisstraßen sind im Revier Jerichow 5 und im Revier Havemark 3 neue Waldbrandschutzschilder aufgestellt worden. Schließlich kümmert sich Peter Sültmann als Kreiswaldbrandschutzbeauftragter um das Überprüfen und das Ausrufen der Waldbrandgefahrenstufen, die vom Deutschen Wetterdienst nach bestimmten Faktoren, wie der Bodenfeuchtigkeit, der Luftfeuchtigkeit und dem Niederschlag berechnet und an ihn übermittelt werden. Momentan gilt Warnstufe 2, also geringe Waldbrandgefahr. Aber auch bei dieser Stufe ist Rauchen im Wald verboten.