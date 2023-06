Die Schauspieler Ruth Weyand, Nathalia Janßen und Valentin Weiß in Aktion.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Parey - Mobbing an Schulen ist in der heutigen Zeit keine Seltenheit mehr. Den Opfern fehlt in vielen Fällen der Mut, sich zu wehren.