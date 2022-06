Moderne Wohnungen für Genthin

Die Genthiner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) geht einen großen Schritt in Richtung moderner Wohnmöglichkeiten in Genthin.

Ähnlich wie hier, wird in Genthin-Süd demnächst gebaut. Die GWG plant die errichtung von Mietwohnungen und den Verkauf von Grundstücken.

Genthin - Die GWG will in zwei Gebieten in Genthin neue Möglichkeiten des Wohnens anbieten. Genutzt werden Flächen, auf denen bis vor wenigen Jahren große Neubaublöcke standen, die nach und nach abgerissen worden.