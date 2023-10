Stephan Senftleben und Gottfried Spiegel geben ein Konzert in der Kirche Derben.

Konzert in Derben

Der Derbener Musiker Stephan Senftleben (Bild) wird zusammen mit Gottfried Spiegel aus Genthin ein Konzert in der Derbener Kirche geben.

Derben - Kirchenmusiker Gottfried Spiegel aus Genthin an der Orgel und der Derbener Musiker Stephan Senftleben, Posaune, werden am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr ein Konzert in der Kirche Derben geben.