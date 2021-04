Musikalische Andacht in der Frühlings- und Osterzeit in der Kirche Parey

Parey (bsc)

Zum ersten Mal nach dem dritten Advent erklang in der Pareyer Kirche wieder Kammermusik. Unter Einhaltung der strengen Hygiene- und Abstandsregeln konnten rund 30 Besucher nach vorheriger Anmeldung dabei sein. „Es ist schön, dass wir wieder hier her ausweichen durften“, freute sich Superintendentin Ute Mertens in ihren Begrüßungsworten. Und auch Pfarrer Andreas Breit verriet, dass die Vorfreude auf diese musikalische Andacht schon beim Saubermachen der Kirche groß war.

Mit dabei sein sollte eigentlich auch Kammersängerin Undine Dreißig (Mezzosopran). Superintendentin Ute Mertens: „Sie ist heute in Gedanken bei uns. Wir freuen uns, dass sie gestern geimpft wurde. Aber die Impfung hat sie etwas aus der Bahn geworfen.“ Deshalb musste auch das Programm etwas geändert werden. Die beiden Frühlingslieder, die die Kammersängerin vortragen sollten, wurden aus dem Programm genommen. Dafür gibt es zum Beispiel ein Gitarren-Solo von Kammermusiker Wolfram Wessel, der gemeinsam mit Kammermusiker Marco Reiß (Violine) und Marcel Körner (Violoncello) die musikalische Andacht gestaltete. Gespielt wurden unter anderem Werke von Nicolo Paganini und Johann Sebastian Bach. Superindentin Ute Mertens führte durch das Programm und hielt die Andacht.

Es soll wieder Schlosskonzerte dieses Jahr geben

Man ahne langsam, dass der Frühling naht, so die Superintendentin. Und fügte hinzu: „Auch in diesem Jahr soll es wieder Schlosskonzerte geben. Darüber haben wir uns mit dem Förderverein Elbe-Parey verständigt. Momentan sind keine Konzerte, nur musikalische Andachten möglich. Wir hoffen einfach auf den Sommer.“

Nach der musikalischen Andacht wurden die Besucher am Ausgang um eine kleine Spende gebeten.

Über die Musiker

Kammermusiker Marco Reiß wurde 1960 in Magdeburg geboren. Seinen ersten Geigenunterricht erhielt er bei seinem Vater. Seine frühe musikalische Ausbildung führte ihn an die Spezialschule für Musik in Halle. Danach absolvierte er ein Musikstudium an der Musikhochschule Leipzig. 1982 wurde er als Violinist an der Magdeburgischen Philharmonie engagiert. Von 1986 bis 1989 begann er eine Aushilfstätigkeit an der Staatsoper in Berlin. Marco Reiß ist Mitbegründer und seit 1989 auch Leiter des Magdeburger Rossini-Quartetts. Damit verbundene Reisen führten ihn beispielsweise nach Jordanien und zur EXPO nach Shanghai. Das Quartett wurde mit dem „Romanikpreis des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt“ ausgezeichnet.

Kammermusiker Wolfram Wessel wurde 1954 in Altenburg geboren. Nach dem Abitur und abgeschlossener Berufsausbildung studierte er von 1976 bis 1980 an der Musikhochschule in Leipzig. Seit 1980 ist er Mitglied der Magdeburgischen Philharmonie. Er ist Mitbegründer des Rossini-Quartetts.

Marcel Körner wurde 1971 in Sindelfingen geboren. Mit acht Jahren erhielt er seinen ersten Cello-Unterricht. Neben der Arbeit mit Kindern an der Musikschule in Burg ist er Lehrbeauftragter der Universität Magdeburg für Violoncello.