Nach Autocrash ist Genthiner Wasserturmkreuzung zwei Stunden gesperrt

Nach dem Unfall an der Genthiner Wasserturmkreuzung waren Feuerwehr, Polizei und Sanitäter im Einsatz.

Den dritten schweren Verkehrsunfall innerhalb von fünf Tagen, gab es am späten Mittwochnachmittag an der Genthiner Wasserturmkreuzung. Ein Auto war frontal in die Seite eines anderen Autos gefahren. Durch die seitliche Kollision wurde das Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen und einen Laternenmasten geschleudert. Der Fahrer konnte ohne Verletzungen das Fahrzeug verlassen.