Nach Demonstration von Einwohnern: Kita-Neubau ist Thema im Tucheimer Rat

Tucheim - Das Thema „Kita-Neubau“ in Tucheim bleibt auf der Tagesordnung der städtischen Gremien. Im Ortsrat wird der Tucheimer Ortsbürgermeister Christian Köpke (CDU-Fraktion) am Donnerstag einen Antrag vorstellen, in dem er von der Stadt Genthin fordert, dass das ausgesetzte Planungsverfahren zum Neubau der Kindertagesstätte in Tucheim wieder aufgenommen wird.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.