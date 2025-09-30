In einer geheimen Abstimmung stimmten die Genthiner für die langjährige Fachbereichsleiterin mit einer knappen Mehrheit.

Der Stadtrat hat über eine Personalie im Rathaus entschieden.

Genthin - Carola Elsner ist vom Stadtrat zur Abwesenheitsvertreterin der Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian gewählt worden.

Die Fachbereichsleiterin Bürger, Organisation und Soziales (BOS) vertritt die Bürgermeisterin, wenn diese erkrankt oder verhindert ist. Die Wahl fand auf Antrag von Christoph Neubauer (Fraktion SPD/Linke/Grüne) geheim statt und brachte ein knappes Ergebnis mit 12 zu 10 Stimmen für Carola Elsner.

Carola Elsner ist Abwesenheitsvertreterin der Bürgermeisterin. Foto: Jaya Prakash Kar

Damit setzte sich ein Verfahren fort, dass bereits im Hauptausschuss vor einigen Wochen begonnen hatte. Seinerzeit sollte der Vorschlag zur Abwesenheitsvertretung eigentlich nur an den Stadtrat weitergegeben werden. Doch auch dort wurde geheim abgestimmt. Neben vier „Ja“-Stimmen, gab es drei Enthaltungen.

Auch war im Vorfeld die Diskussion aufgekommen, ob die Wahl der Abwesenheitsvertreterin überhaupt notwendig sei. Bürgermeisterin Dagmar Turian meinte, dass keine Wahl notwendig wäre, da Carola Elsner bereits im vergangenen Jahr, allerdings vor der Bürgermeisterwahl, benannt wurde.

Die Fraktion SPD/Linke/Grüne hatte sich aber eine Bestätigung der Kommunalaufsicht eingeholt, wonach eine neue Wahl im Stadtrat sinnvoll sei.