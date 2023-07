Schopsdorf - Immer wieder waren in den vergangenen Wochen Arbeiten am Teich im Gewerbegebiet in Schopsdorf zu sehen. Lastwagen fuhren auf das Gelände, fuhren wieder ab. Das sorgte für Aufsehen in dem Ort an der A2.

Viele Einwohner vermuteten eine Verunreinigung des Gewässers und wandten sich an Ortschef Nils Rosenthal (Grüne). Der bestätigte gegenüber der Volksstimme: „Es stimmt, es gab Lastwagenfahrten in diesen Bereich, und daraufhin wurden im Ort die wildesten Theorien ausgebreitet.“ Aus diesem Grund wandte sich der Ortsvorsteher an die Stadt Genthin und den Landkreis Jerichower Land.

Der Landkreis habe ihn darüber aufgeklärt, dass es sich bei dem Gewässer nicht um einen Teich oder Löschteich handele, sondern um ein Regenwasserrückhaltebecken, in dem das Niederschlagswasser aus dem westlichen Gewerbegebiet gesammelt werde. Und hier habe es laut Landkreis Verunreinigungen gegeben.

Hintergrund ist ein Großbrand Anfang Juni, bei dem eine Werkhalle abbrannte und bei dem die Feuerwehren aus verschiedenen Gemeinden mit einem großen Aufwand das Feuer unter Kontrolle bringen mussten. Bei diesen Aktionen sind wohl durch auf dem Gelände befindliche Schächte Öl sowie Löschwasser und Löschschaum in den Regenwasserkanal und in das Regenrückhaltebecken geraten. Dieses Rückhaltebecken verfügt über einen sogenannten Überlauf.

Anfang Juni brannte in Schopsdorf die Halle einer Kfz-Werkstatt im Gewerbegebiet in Schopsdorf. Dabei kam es zu den Verunreinigungen. Foto: Michael Voth

Keine anderen Gewässer betroffen

Der Landkreis habe ihm mitgeteilt, so Rosenthal, dass in den Überlauf kein verunreinigtes Wasser gelangt sei. Auch seien andere Gewässer nicht von einer Verunreinigung betroffen. Eine Nachfrage der Volksstimme in der Pressestelle des Landkreises ergab dazu keine weiteren Informationen. Sprecherin Claudia Hopf-Koßmann verwies darauf, dass für die Bereiche in Schopsdorf die Stadt Genthin zuständig sei. Dagmar Turian vom Baufachbereich bestätigt gegenüber der Volksstimme, dass die in die Regenwasserkanalisation gelangte Verunreinigung in den Regenwasserrückhaltebereich eingeleitet worden sei.

Die Stadt habe nun nach Vorgabe der Fachbehörden des Landkreises Gutachten veranlasst und die Sanierung festgelegt. In der vergangenen Woche sei das verunreinigte Wasser abgepumpt und mittels Spezialfahrzeugen abgefahren worden. Als nächstes stehe nun das Abtragen des verunreinigten Schlammes an.

Beides, sowohl Wasser als auch Schlamm, müsse extra entsorgt werden, dafür seien Spezialfirmen mit entsprechendem Hintergrund beauftragt worden. Damit aber der Schlamm abgetragen werden kann, müsse noch der Regenwasserzulauf umgeleitet werden, damit nicht nach dem Abpumpen immer wieder neues Wasser in das noch nicht komplett gereinigte Becken nachlaufe. An einer Stelle sei dies bereits erfolgt, an einer anderen müsse dies noch geschehen. Diese Arbeiten stehen noch an.

Ganz zufrieden ist Ortsbürgermeister Nils Rosenthal mit den Antworten des Landkreises und der Stadt nicht, da er die Auffassung, dass von dem Öl in dem Regenrückhaltebecken keine Gefahr ausgehe, nicht teile. „Denn das belastete Wasser kann jetzt in den Boden versickern und so in das Grundwasser gelangen beziehungsweise gegebenenfalls auch oberflächig, zum Beispiel an einem nahe gelegenen Bach, wieder austreten.“ Er hoffe, dass das Rückhaltebecken insofern abgedichtet sei, dass keine Verunreinigungen mehr austreten können.

Keine Gefahr durch neuen Regen

Die Fachbereichsleiterin weist darauf hin, dass keine Gefahr für weitere Verunreinigungen der Natur bestehe. Selbst wenn es in den kommenden Tagen stärker regnen sollte, würde es keine Probleme geben. Das es Gewässerverunreinigungen nach Feuerwehreinsätzen gibt, ist oft nicht ganz zu vermeiden und gar nicht so selten.

So war etwa der Billekanal in Hamburg nach einem Einsatz im April gesperrt, nachdem das mit ölhaltigen Substanzen und weiteren Schadstoffen belastete Löschwasser in den Kanal gelangt war. In Ingolstadt in Bayern gelangte vor zwei Jahren eine geringe Menge von Löschschaum in die Trinkwasserleitungen. Bewohner von 300 Wohnungen durften mehrere Tage das Leitungswasser nicht trinken.