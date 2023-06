Nach schwerem Unfall mit Feuerwehrauto: Ersatz- Fahrzeug in Genthin in Dienst gestellt

Ein Tanklöschfahrzeug ähnlich diesem auf dem Foto, was die Freiwillige Feuerwehr in Parchen zur Verfügung hat, hat die Stadt Genthin jetzt als Ersatz für das verunglückte Auto gemietet.

Genthin - Die Stadt und damit die Freiwillige Feuerwehr Genthin verfügt seit gestern über ein neues Tanklöschfahrzeug. Die Stadt als Träger der Feuerwehr hat es gemietet. Das Fahrzeug ist am Mittwoch in Dienst gestellt worden. Noch am Abend wurden die Feuerwehrleute in dessen Benutzung eingewiesen.