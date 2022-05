Taschenlampenführung Nachts im Kloster Jerichow

Am Tag sind die Türme der Klosteranlage Jerichow schon von weitem zu sehen. Doch wie wirkt das historische Gemäuer bei Nacht? In einer Taschenlampenführung machten Besucher in der Dunkelheit Bekanntschaft mit dem Kloster und erfuhren viel Wissenswertes.