Zehn Jugendfeuerwehren im Jerichower Land erhalten jeweils 500 Euro für ihre Nachwuchsarbeit. Warum sich in Genthin gleich zwei Wehren freuen dürfen, überrascht dabei besonders.

Genthin - Wenn Engagement auf Unterstützung trifft, profitieren am Ende vor allem die Jüngsten. So auch im Jerichower Land, wo der Lions Club erneut die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren stärkt.

Einmal im Jahr haben die Jugendfeuerwehren im Landkreis die Möglichkeit, sich beim Lions Club um eine Spende zu bewerben. Zehn Wehren erhalten jeweils 500 Euro – vorausgesetzt, sie reichen ein Konzept ein, wofür das Geld konkret in der Jugendarbeit eingesetzt werden soll. Sanierungen oder Bauprojekte sind ausgeschlossen, gefragt sind sinnvolle Investitionen direkt für den Feuerwehrnachwuchs.

Unterstützung für den Feuerwehrnachwuchs

Aus der Einheitsgemeinde Genthin dürfen sich in diesem Jahr gleich zwei Wehren freuen: die Jugendfeuerwehr Mützel und die Jugendfeuerwehr Altenplathow.

In Mützel wird die Spende traditionell für den Herbstlauf verwendet – einen Wettkampf für Jugendfeuerwehren, der 2026 bereits zum 20. Mal stattfindet. Termin ist der 5. September 2026. Der Wettbewerb ist für viele Nachwuchskräfte ein fester Höhepunkt im Jahreskalender.

„Die 500 Euro möchten wir in Wettkampfausrüstung investieren, um unseren jungen Mitgliedern optimale Bedingungen für Ausbildung und Wettbewerbe zu bieten“, sagt Ortswehrleiterin Stephanie Drescher.

Auch Landrat Steffen Burchhardt ließ es sich nicht nehmen, die Übergabe zu begleiten. Er betonte die Bedeutung der Jugendarbeit und machte deutlich: Wer in den Nachwuchs investiert, investiert zugleich in die Zukunft der Ortswehren.