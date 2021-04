Naturschutzbehörde verschiebt Einebnung der Hausgärten in Altenplathow auf Oktober

Natur- und Tierschutzgründe verbieten generell den Abriss der Anlagen in den Monaten von April bis September. Für eine Ausnahme liegen in der Silva-Siedlung keine rechtlichen Rahmenbedingungen vor.

Altenplathow

Reinhard Picklaps hatte seine höherwertigen Gartengeräte nach der Mitteilung, dass im April die Abriss- beziehungsweise Einebnungsarbeiten der letzten in der Silva-Siedlung noch vorhandenen Hausgärten beginnen werden, schon verschenkt. Dann sei die Nachricht gekommen, so der rüstige Gartenfreund in einem Gespräch mit der Volksstimme, dass nun doch noch nicht gleich mit diesen Arbeiten begonnen werde, sondern erst im Oktober. Da machte sich Picklaps auf dem bis dato von ihm bewirtschafteten Fleckchen wieder an die Arbeit. Die Volksstimme traf ihn beim Unkrautjäten rund um die Erdbeerpflanzen an. „Muss ja“, kommentierte er knapp, denn Verwildern lassen will der 82-Jährige „sein“ Gärtchen bis Oktober auf keinen Fall. Die Aussicht auf noch einmal mit den eigenen Händen herangezogne Früchte ist ja nicht die Schlechteste.

Gehölze von April bis September tabu

Dass die letzten Hausgärten in Altenplathow jetzt doch noch nicht beseitigt werden, ist Folge eines Vor-Ort-Termins. Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde hatten sich in den Hausgärten, die nicht Bestandteil der Mietverträge sind, umgeschaut. „Eine Entfernung oder ein Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und anderer Gehölze im Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. September ist verboten“, betont Landkreissprecherin Claudia Hopf-Koßmann auf Anfrage der Volksstimme. Das sei rechtlich im Bundesnaturschutzgesetz so geregelt.

Unter gewissen Voraussetzungen können zwar eine Befreiung von diesem Verbot erteilt werden. Im Fall der Silva-Siedlung lägen die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen dafür jedoch nicht vor betont sie. Und auch wenn die Garagen und Schuppen nicht Teil dieses Verbotes seien, könne nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass besonders oder streng geschützt Tiere diese Bauwerke als Brut- und Niststätten nutzen würden. In diesem Fall greife der besondere Artenschutz, nach dem es verboten sei, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, führt Hopf-Koßmann weiter aus. Um vollständig ausschließen zu können, dass dies nicht im Zuge der Abrissarbeiten geschähe, hätte eine Kontrolle der Bauwerke im unmittelbaren Vorfeld der Arbeiten durch sachverständiges Personal stattfinden müssen: „Ein Vorhaben, welches sich als sehr aufwendig und kostenintensiv herausstellen kann“, betont die Pressesprecherin.

Vor Ort sei dann in beiderseitigem Einvernehmen schließlich die Vereinbarung getroffen worden, die Abrissarbeiten der Bäume und Gehölze sowie der Bauwerke auf Oktober 2021 zu verschieben. Im Vorfeld werde im Oktober erneut mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt, ob und in welchem Umfang Ausgleichsmaßnahmen, das heißt beispielsweise Ersatzpflanzungen, erfolgen müssten.

Verständnis für den Eigentümer

Für Anwohner Marko Arndt, der die Volksstimme auf dieses Problem aufmerksam machte, sind das gute Nachrichten. Ihm gehe es um die Vögel und andere Tiere, die in den Gehölzen jetzt leben und versuchen, ihren Nachwuchs aufzuziehen. Er verstehe auch die Interessen des Eigentümers der Flächen, der Ordnung schaffen wolle, denn nicht alle Gärten würden so fachgerecht bewirtschaftet und gepflegt wie der von Reinhard Picklaps. Ordnung schaffen könne der Eigentümer nun in aller Ruhe ab Oktober. Andere Anwohner, wie zum Beispiel eine Frau um die 70, so Marko Arndt, habe sich mit diesen Worten gefreut: „Dann haben wir ja doch noch einen Sommer“. Auch Anwohner Karl-Heinz Benroth habe, so Arndt, gleich wieder mit Werkeln im Gärtchen angefangen.

Möglicherweise Ersatzpflanzungen

Für Verwalter Frank Müller bedeutet diese Verschiebung nur, „dass wir erst im Oktober mit den Arbeiten anfangen werden“. Bewerten wollte er dies auf Anfrage der Volksstimme nicht weiter, weil dies ja in gemeinsamer Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erfolgt und keine alleinige Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde gewesen sei. Marko Arndt hofft indes, dass im Oktober zumindest von den gesunden Obstbäumen möglichst viele stehen bleiben dürfen. Einerseits für die Bienen und andererseits dafür, dass anstelle der Hausgärten nicht die gleiche grüne Rasenödnis wie hinter den Häusern auf der anderen Seite der Straße „In den Heinungen“ trete. Die sei seiner Meinung nach nämlich „ökologisch völlig nutzlos“.