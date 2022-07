Tarnfirma Nazi-Tanklager: Heimatverein Derben zeigt Ausstellung zur Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft

Die Ausstellung des Heimatvereins „Elbaue“ Derben/Neuderben zur „Wirtschaftlichen Forschungsgesellschaft“ (Wifo) 2022 in der Schifferscheune in Derben erfreut sich seit ihrer Eröffnung einer großen Resonanz. Diese Ausstellung ist noch an weiteren Sonntagen zu besichtigen.