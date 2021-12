Neubau des Genthiner Gymnasiums wächst in die Höhe

Genthin - Stück für Stück wächst das neue Haus II des Bismarck-Gymnasiums in die Höhe. Schon bald wird die dritte Etage fertiggestellt sein. Danach folgt der Einbau der Fenster und es wird eine Wärmedämmung angebracht. Nach den Sommerferien wird das Gebäude soweit sein, dass der Innenausbau mit Elektroinstallationen, Trockenbau und Innentüren starten kann. Diese Arbeiten sollen spätestens im Oktober beginnen.

Mit dem Neubau von Haus II wird sich auch Haus III verändern. Zwischen den beiden Gebäuden wird es einen sogenannten Verbinder geben. Also einen direkten Durchgang der innerhalb der Gebäude einen Wechsel zwischen den Häusern ermöglicht. Durch diese Verknüpfung ermöglicht der integrierte Aufzug im Neubau den barrierefreien Zugang in die Obergeschosse von Haus III.

Barrierefreier Zugang zu zwei Schulgebäuden

Das ist nicht nur mit Blick auf den Unterricht von Belang, sondern auch unter Berücksichtigung von Veranstaltungen. Mit dem Aufzug ist auch die Aula in Haus III barrierefrei zu erreichen. Im Haus II entstehen auf drei Etagen acht allgemeine Unterrichtsräume, sechs Fachunterrichtsräume sowie eine Mensa mit angeschlossener Verteilerküche.

Für das Lehrpersonal sind neben einem Lehrerzimmer, zwei Teamstationen, vier Vorbereitungsräume sowie Räumlichkeiten für die Schulleitung und den Schulkoordinatoren vorgesehen. Auch gibt es neue Lager- und Sanitärräume.

Bis der Neubau bezugsfertig ist, findet der Unterricht im „Klein MuBi“ in der Seminarstraße und im Kreishaus in der Brandenburger Straße statt. Hier werden die Räume rings um den Plenarsaal genutzt. Im vergangenen Schuljahr hat sich bei der Raumnutzung eine gewisse Routine eingespielt. Selbst als die Sitzungen des Genthiner Stadtrates zu Jahresbeginn in den Plenarsaal verlegt worden waren, kamen sich Unterricht und Ratsarbeit nicht in die Quere.

Neue Nutzung des ehemaligen Restaurants im Kreishaus

Im Schuljahr 2020/21 ist auch das frühere Restaurant im Erdgeschoss zu neuen Ehren gekommen. Es dient als Mensa für die Schüler. Ein Schuljahr müssen Schüler und Lehrer noch mit den Provisorien in der Stadt umgehen. Wenn die Bauarbeiten weiterhin zügig vorangehen, steht die Fertigstellung des Gebäudes im Frühjahr/Sommer 2022 an. Bereits nach den Sommerferien soll das Gebäude dann regulär genutzt werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. Davon werden 2,7 Millionen Euro durch eine Förderung zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen gedeckt. Die Restsumme wird aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert.