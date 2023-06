2020 lässt sich die Freikirchliche Gemeinde Maranatha in Roßdorf nieder. Sie beantragt die Gründung einer Freien Christlichen Grundschule in Genthin. Vom Landesschulamt kommt jetzt das Okay.

Genthin - Die neue Freie Christliche Grundschule, in der die freikirchliche Gemeinde Maranatha bibeltreuen Unterricht anbieten will, könnte tatsächlich noch in diesem Jahr in Genthin mit Beginn des neuen Schuljahres ihren Betrieb aufnehmen.