Fahrgäste der Bushaltestelle in der Jerichower Straße können sich künftig wettergeschützt aufhalten. Die Stadt will so Komfort und Sicherheit verbessern.

In der Jerichower Straße in Altenplathow wurde eine überdachte Bushaltestelle errichtet.

Genthin - In der Jerichower Straße in Genthin/Altenplathow wurde eine neue Bushaltestelle errichtet. Insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner, die die Haltestelle regelmäßig nutzen, würden davon profitieren, heißt es seitens der Stadt. Bisher gab es keine Möglichkeit, sich bei Regen, Wind oder starker Sonneneinstrahlung zu schützen.