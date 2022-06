Neue Dauerausstellung zur Geschichte Jerichows eröffnet: Lücken zur 900 Jahre Stadtgeschichte werden geschlossen

Jerichow - 900 Jahre Stadtgeschichte Jerichow, das kann doch nicht stimmen. Schließlich feierten die Menschen dort 2019 die Ersterwähnung vor 875 Jahren. Einen Zeitraffer gab es nicht und eine Kalenderreform ebenso wenig. Und doch ist die Geschichte der Klosterstadt weitaus älter als Bodenfunde belegen. Diese und noch viel mehr können ab sofort in der neuen Ausstellung „900 Jahre Stadtgeschichte Jerichow“ betrachtet werden. Am Sonnabend eröffneten Karl Eisbein und Rainer Kuhn vom Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow in Anwesenheit zahlreicher Gäste die Ausstellung, die ab sofort in den Räumen oberhalb des Malzkellers besucht werden kann. Und die Sammlung hat es in sich.