Neue Hoffnung für Notfalldienst in Genthin und Havelberg?

In Deutschland werden die Pläne zur Gesundheitsreform diskutiert. In Genthin und Havelberg sehen sich Aktive, die sich für eine Notfallversorgung einsetzen, bestätigt und starten mit einer Demonstration ins Jahr.

Genthin - Seit Dezember diskutiert Deutschland über die medizinische Versorgung. Nichts anderes als eine „Krankenhaus-Revolution“, kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor wenigen Wochen an. Unter anderem sollen Kliniken nicht mehr so stark nach Fallzahlen bezahlt werden und sich stärker spezialisieren. Ein Weg, um die Behandlungsqualität zu steigern. Durch die Veränderung würden insbesondere ländliche Krankenhäuser in ihrem Bestand gesichert werden, die für die Flächenversorgung wichtig seien, hatte Lauterbach im Dezember erklärt.