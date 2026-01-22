weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Demokratieprojekt am Bismarck-Gymnasium: Neue Ideen zum Wasserturm und Caravanplatz: Wie Schüler in Genthin die Kommunalpolitik aufmischen

Demokratieprojekt am Bismarck-Gymnasium Neue Ideen zum Wasserturm und Caravanplatz: Wie Schüler in Genthin die Kommunalpolitik aufmischen

Fraktionen, Ausschüsse und Anträge statt Unterricht nach Stundenplan: Schüler machen Lokalpolitik. Einiges wird auch in den wirklichen Gremien vorgestellt werden.

Von Mike Fleske 22.01.2026, 18:25
Eine eigene Stadtratssitzung gab es jüngst mit Schülerinnen und Schülern des Bismarck-Gymnasiums in der Rolle der Räte.
Eine eigene Stadtratssitzung gab es jüngst mit Schülerinnen und Schülern des Bismarck-Gymnasiums in der Rolle der Räte. Foto: Mike Fleske

Genthin - Fraktionen, Ausschüsse, Verwaltung und eine Stadtratssitzung – aus trockener Lokalpolitik wurde am Genthiner Bismarck-Gymnasium ein lebendiges Demokratieprojekt zur Stadtentwicklung. Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen setzten sich darin intensiv mit den Abläufen kommunaler Entscheidungsfindung auseinander und erlebten, wie Politik vor Ort funktioniert.