Fraktionen, Ausschüsse und Anträge statt Unterricht nach Stundenplan: Schüler machen Lokalpolitik. Einiges wird auch in den wirklichen Gremien vorgestellt werden.

Neue Ideen zum Wasserturm und Caravanplatz: Wie Schüler in Genthin die Kommunalpolitik aufmischen

Eine eigene Stadtratssitzung gab es jüngst mit Schülerinnen und Schülern des Bismarck-Gymnasiums in der Rolle der Räte.

Genthin - Fraktionen, Ausschüsse, Verwaltung und eine Stadtratssitzung – aus trockener Lokalpolitik wurde am Genthiner Bismarck-Gymnasium ein lebendiges Demokratieprojekt zur Stadtentwicklung. Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen setzten sich darin intensiv mit den Abläufen kommunaler Entscheidungsfindung auseinander und erlebten, wie Politik vor Ort funktioniert.