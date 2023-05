Neue Kläranlage in Genthin kommt später - Kunden drohen höhere Preise

Eine typische Kläranlage. In Genthin verzögert sich der Neubau.

Genthin - Eigentlich sollten die Bauarbeiten für eine neue kommunale Kläranlage in Genthin kurz bevorstehen. Dem ist aber nicht so. Schlimmer noch: So wie es aussieht, wird es im avisierten Jahr 2026 keine neue Kläranlage geben. Das kann auch Auswirkungen auf die Kunden des Trinkwasser- und Abwasserverbandes (TAV) haben.