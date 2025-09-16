weather regenschauer
  4. Heiße Debatte: Neue Satzung für Genthiner Bürgerpreis: Jury, Auswahl und Kritik im Überblick

Der Bürgerpreis in Genthin steht kurz vor dem Comeback – mit neuen Regeln, frischer Struktur und dennoch altem Streitpotenzial. Warum die Kritik nicht abreißt.

Von Robert Sonntag 16.09.2025, 19:47
Die Bürgerpreisträger Bernd Neumann (li.) und Eckhard Neumann während des Genthiner Neujahresempfanges 2024.
Die Bürgerpreisträger Bernd Neumann (li.) und Eckhard Neumann während des Genthiner Neujahresempfanges 2024. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Nach Monaten voller Unklarheiten, ausgefallener Ehrungen und hitziger Debatten rund um den Genthiner Bürgerpreis scheint nun eine dauerhafte Lösung in greifbarer Nähe. Die neue Satzung steht kurz vor der Verabschiedung – doch nicht alle Details stoßen auf Zustimmung. Denn obwohl grundsätzlich Konsens herrscht, bleiben kritische Stimmen.