Der Bürgerpreis in Genthin steht kurz vor dem Comeback – mit neuen Regeln, frischer Struktur und dennoch altem Streitpotenzial. Warum die Kritik nicht abreißt.

Neue Satzung für Genthiner Bürgerpreis: Jury, Auswahl und Kritik im Überblick

Die Bürgerpreisträger Bernd Neumann (li.) und Eckhard Neumann während des Genthiner Neujahresempfanges 2024.

Genthin - Nach Monaten voller Unklarheiten, ausgefallener Ehrungen und hitziger Debatten rund um den Genthiner Bürgerpreis scheint nun eine dauerhafte Lösung in greifbarer Nähe. Die neue Satzung steht kurz vor der Verabschiedung – doch nicht alle Details stoßen auf Zustimmung. Denn obwohl grundsätzlich Konsens herrscht, bleiben kritische Stimmen.