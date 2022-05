Neue Sirene in Jerichow für mehr Sicherheit

Für die Sicherheit ihrer Einwohner nimmt die Stadt Jerichow viel Geld in die Hand. Eine moderne Sirenenanlage soll in Jerichow installiert werden. Mit ihr können die Menschen auch über Lautsprecher lebensrettende Informationen bekommen.

Jerichow - Sirenen locken mit ihrem Gesang Seefahrer an, die, von der Anmut der Töne hingerissen, sterben. So jedenfalls offenbart es die griechische Mythologie in den Werken von den Irrfahrten des Odysseus. Wann sich die Deutung umkehrte und aus dem todbringenden Gesang Warnsignale wurden, die Leben retten, ist nicht eindeutig belegt. Wichtig an den heutigen Sirenen ist, dass sie installiert, funktionsfähig sind und letztlich die Menschen vor Gefahren warnen. In Jerichow soll jetzt eine elektronische Hochleistungssirene installiert werden, die außerdem die Fähigkeit besitzt, Lautsprecherdurchsagen zu ermöglichen.

Das sieht der Investitionsplan der Kommune für 2022 vor. Dafür hat die Stadt 60 000 Euro in den Haushalt eingestellt, die von den Bürgervertretern auf der vergangenen Stadtratssitzung genehmigt wurden.

Favorisiert wird ein Standort im Zentrum, nahe dem Bürgerhause oder an dem Stromverteilerturm in Sichtweite der Klosteranlage, da der Standort bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Hier, an beiden Plätzen, könne sich der Schall der Warnanlage ungehindert ausbreiten. Und zwar lauter als bei der alten Sirene. Deren Warnton heulte mit 101 Dezibel, der der neuen schafft 130 Dezibel.

Die Möglichkeit, über den Sirenenstandort dann auch Lautsprecherdurchsagen laufenlassen zu können, hält Jerichows Bürgermeister Harald Bothe für eine zweckmäßige Funktion des neuen Warnsystems, gerade bei Warnungen, die das „Sirenen-Alphabet“, eine Abfolge von Tönen, nicht abbildet. Leider gibt es in Deutschland keine einheitliche Regelung.

Empfehlung des Bundesamtes

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gibt es seit der Innenministerkonferenz im März 2019 lediglich eine Empfehlung. Doch ob die Städte und Gemeinden diese Empfehlung umsetzen, ist nicht bekannt, heißt es auf der Webseite Verbrauchersschutz.com, die aktuelle Informationen dazu bereitstellt. Zwar haben in der Einheitsgemeinde im vergangenen Jahr zum bundesweiten „Warntag“ alle Sirenen pünktlich um 11 Uhr ihre Warntöne abgegeben. Doch konnte der hier nicht überall vernommen werden, womit die Absicht, alle Menschen zu alarmieren, nicht vollständig erreicht wurde. Damals erfolgte ein einminütiger Dauerton, der wirklich jeden in der Bevölkerung betrifft. Das bedeutet: Radio einschalten, auf Durchsagen achten. Die Kinder ins Haus holen, jedoch nicht von Schule oder Kita abholen. Fenster geschlossen halten, Nachbarn alarmieren, Passanten aufnehmen.

Im Ernstfall kämen neben den Sirenen aber auch andere technische Möglichkeiten zur Anwendung wie etwa Warn-Apps oder Lautsprecherwagen, als auch öffentliche Durchsagen über Einsatzfahrzeuge der Polizei und des Katastrophenschutzes.

Gemeinde profitiert von Fördergeldern

Der Bund jedenfalls habe in Auswertung des Warntages ein millionenschweres Förderprogramm zur Erweiterung und Modernisierung des Sirenensystems in Deutschland auf dem Weg gebracht, wovon jetzt auch die Einheitsgemeinde profitiert.

In den Ortsteilen der Stadt befinden sich noch heute funktionsfähige Sirenen, teilweise aus Wendezeiten, die immer noch ihren Dienst tun, unter anderem in Brettin auf dem ehemaligen Depot-Gelände oder in Kade am Feuerwehrgerätehaus. Für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr jedenfalls besteht keine Alarmierungslücke: sie sind schon lange mit sogenannten Piepern ausgerüstet.