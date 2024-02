Der Rastplatz am Alten Kanal am Ortsausgang Brettin in Richtung Roßdorf ist nun mit einer hochwertigen Wanderhütte deutlich attraktiver geworden.

Neue Wanderhütte am Alten Kanal in Roßdorf

Die Anglerhütte am Alten Kanal in Brettin.

Roßdorf - Während übliche Hütten Wanderern und Wassersportlern bei schlechtem Wetter Schutz bieten, wartet die Ausstattung der neuen Hütte mit der Möglichkeit, vor Ort zu grillen, schon mit einem gehobenen Extra auf.

Die neue Hütte fand auch die Aufmerksamkeit von Horst Beber aus Genthin, der als Angler die Anlegestelle am Alten Kanal besonders schätzt und sie deshalb häufig aufsucht. Die Hütte sei wirklich eine prima Sache, freute er sich.

Unter seine Freude mischte sich aber auch Besorgnis. Hoffentlich bliebe das hölzerne Bauwerk von blinder Zerstörungswut und Vandalismus verschont, meinte er. Mit der Neuanschaffung will die Einheitsgemeinde den Tourismus in der Region weiter ankurbeln. Der Rastplatz am Alten Kanal hat sich bereits in der Vergangenheit zu einem beliebten Treffpunkt von Wassersportlern, Radfahrern und Wanderern entwickelt. Für den Erwerb konnte die Einheitsgemeinde Fördermittel in Anspruch nehmen.