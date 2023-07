Das Gesundheitsangebot in Genthin soll neu geplant werden. Jetzt hat die dafür notwendige Befragung von Verantwortlichen im medizinischen Sektor begonnen. Im Herbst soll sich auch die Bevölkerung äußern.

Neue Wege in der Medizinversorgung in Genthin

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin/Jerichow/Parey - Das „Intersektionales Gesundheitszentrum“ (IGZ) in Genthin ist in der Vorbereitung. Damit betreut ist die „PD - Berater der öffentlichen Hand“. Dahinter verbirgt sich ein durch die öffentliche Hand getragenes Beratungsunternehmen für Bund, Länder, Kommunen durch dessen Beratung bessere Verwaltungsarbeit und zukunftsweisende Infrastrukturprojekte, wie das in Genthin, umgesetzt werden sollen.