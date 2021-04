Neuer Bauhof soll in Parey gebaut werden

Parey. Nach langer Planungsphase soll in diesem Jahr der Bauhof gebaut werden, informiert die Verwaltung im Gemeindeblatt. Neben dem Platz für Fahrzeuge und Geräte wird es einen Sozialtrakt geben, um die Anforderungen der Berufsgenossenschaft und gesetzliche Standards zu erfüllen. Außerdem sei der Platzbedarf enorm gestiegen, weil die Gemeinde Elbe-Parey in Sachen Technik richtig aufgerüstet hat. So wurde beispielsweise eine Kehrmaschine angeschafft, die auch einen sicheren Platz benötigt. Das alte Gelände reicht nicht mehr aus und vor allem die Örtlichkeiten für die Mitarbeiter sind stark sanierungsbedürftig, heißt es weiter im Gemeindeblatt. Als Standort wurde das Gelände neben der Feuerwehr in Parey ausgewählt. Es sei bestens geeignet, weil die Mitarbeiter des Bauhofs auch die Tagesbereitschaft der Feuerwehr mit abdecken.

Im Rahmen einer gutachterlichen Stellungnahme der ÖSA wurde festgestellt, dass das derzeitige Bauhofgebäude nicht mehr den Arbeitsrichtlinien entspricht. Im Haushaltplan 2021 der Gemeinde Elbe-Parey ist dazu vermerkt, dass „es ergänzend Vorlagen/Vorschriften der Versicherung gibt, die selbst durch einen Umbau des alten Bauhofes nicht eingehalten werden können“.

Außerdem gibt es wegen der verbesserten Technikausstattung des Bauhofes zu wenig Unterstellmöglichkeiten. Zu beachten ist dazu, dass die Fahrzeuge getrennt von den Personalräumen untergestellt werden müssen. Handtechnik wie beispielsweise Motorsägen sind separat aufzubewahren. Da dies auf dem aktuellen Bauhofgelände nicht machbar ist, soll nun ein Betriebshof mit Hallen, Lager und einem Sozialtrakt auf dem Gelände neben der Ortsfeuerwehr Parey neu gebaut werden.

Neubau soll 1,7 Millionen Euro kosten

Dabei geht man von voraussichtlich 1,7 Millionen Euro Brutto-Kosten aus. Die Gemeinde plant, den Neubau in diesem Kalenderjahr über eine Darlehensaufnahme sicherzustellen. Geplant wird mit einem Zinssatz von 0,3 Prozent bei einer Zinsbindung von 20 Jahren. In der Haushaltssatzung 2020 wurde bereits eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 1,7 Millionen Euro aufgenommen.

Im August 2019 hatten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates Parey und des Gemeinderates Elbe-Parey bei Vor-Ort-Terminen einen Eindruck vom derzeitigen und vom möglichen neuen Standort an der Parchener Straße verschafft. Um die Technik des Bauhofes ordnungsgemäß unterstellen zu können, reicht der Platz nicht mehr aus. Die Fläche für den Neubau ist etwa 2500 bis 3000 Quadratmeter groß. Der Neubau soll an das Design der benachbarten Feuerwehr angepasst werden. Der Hauptausschuss und der Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Umwelt hatten sich dann im September 2019 in einer gemeinsamen Sitzung dafür ausgesprochen, die Planung und den Neubau in Angriff zu nehmen.

Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz wurde die Vollmacht zur Vergabe der Planungsleistungen sowie nach der erfolgten Ausschreibung die Vollmacht zur Vergabe der Bauleistungen für den Neubau des Bauhofes erteilt. Mit der Planung wurde das Ingenieurbüro Steinbrecher und Partner aus Rathenow beauftragt.