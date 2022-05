Neuer Spielplatz in Großwulkow kommt bei Kindern gut an

Naturbelassen und hangemacht präsentiert sich der neue Spielplatz im Jerichower Ortsteil Großwulkow. Doch wie kommt er bei den Kindern an?

Großwulkow - Ein Spielplatz zum Herumtollen, Spaß haben und einfach Kind sein können – das ist der neue Tobeort in Großwulkow. Doch kommt er bei Kindern gut an? Lea und Finn wohnen in dem Ortsteil von Jerichow, beide testeten den Spielplatz ausgiebig.