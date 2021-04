Neues Aussehen für das Genthiner Bootshaus

Genthin

Das Bootshaus, für dessen Bewirtschaftung und Instandsetzung der SV Chemie Genthin verantwortlich zeichnet, ist Stück für Stück einer energetischen Sanierung unterzogen worden. Die Arbeiten stehen in dieser Woche vor dem Abschluss. „Wir mussten dringend handeln, nachdem das Terrassendach undicht wurde und Nässe in das Gebäude eindrang“, berichtet Vereinschef Fritz Mund.

Für Wärmedämmung wird Holzfassade entfernt

Das Bootshaus erhielt eine Wärmedämmung und wurde neu verputzt, wozu die Holzfassade abgenommen werden musste. „Die Wärmedämmung macht sich für uns als Nutzer des Gebäudes schon jetzt bemerkbar“, sagt der Vereinschef. Als Farbe für die Fassade hat sich der Verein für ein frisches Hellgrün entschieden. Problemlos ging die energetischen Sanierung allerdings nicht vonstatten.

So brachten die Arbeiten am Terrassendach unerwartete statische Probleme des Gebäudes ans Tageslicht. Um diese zu lösen, musste eine neue Decke eingezogen und Fenster im Erdgeschoss verändert werden.

Fünfstelliger Betrag als Eigenmittel

Die Gesamtkosten für die energetische Sanierung, die am Genthiner Bootshaus vorgenommen wird, belaufen sich auf etwa 100.000 Euro. Das Projekt wurde vom Land mit 53.000 Euro gefördert, weitere 22.000 Euro steuerte Lotto Toto bei. „Der Rest hat der Verein als Eigenmittel zugesteuert“, sagt Fritz Mund.

Um das ganze Projekt abzurunden, müsste im Eingangsbereich des Bootshauses eigentlich noch eine Schrift auf die Fassade angebracht werden. „Mal sehen, wann wir das nachholen können“, meint der Vereinsvorsitzende.

Eine Kanzel-Optik im Gastraum

Die energetische Sanierung des Gebäudes hat die Pächterin des Vereinslokals zugleich für bauliche Veränderungen im Bereich des Gastraumes genutzt, deren Kosten sie auch getragen hat. Der Ausgang zur Terrasse, eine Glastür, wird jetzt von jeweils zwei hohen, im Halbkreis angeordneten Fenstern eingefasst, sodass eine Kanzel-Optik entstanden ist.

Sie gibt für alle Gäste des Lokals, auch für die, die nicht unmittelbar an einem Fenster sitzen, den Blick frei auf Elbe-Havel-Kanal. „Natürlich freuen wir uns über die Initiative der Pächterin, die das Lokal für Besucher attraktiver macht“, sagt Fritz Mund. Seit September 2019 hat das Bootshaus mit Birgit Buchmann wieder ein Pächter, nachdem der SV Chemie das Lokal öffentlich ausgeschrieben hatte.

Coronabedingt muss am Sportboothafen wie auch in der Gaststätte derzeit der Betrieb ruhen. Auch die Kanuten, die im Bootshaus ihr Zuhause haben, befinden sich noch in einer Zwangspause. Die Stremme-Rundfahrt, sie bildet traditionell den Saison-Auftakt für die Kanuten, musste ebenfalls ausfallen. Das Bootshaus wurde Ende der 1930er Jahre im Auftrag des Genthiner Rudervereins gebaut.