Jerichow - Neueste Erkenntnisse und Forschungsergebnisse unterschiedlicher Disziplinen zum Prämonstratenserstift Jerichow bündelt ein Buch, das in der Reihe „Kleine Hefte zur Denkmalpflege“ von Landeskonservatorin Dr. Elisabeth Rüber-Schütte vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt herausgegeben wurde.

Wobei das 900-jährige Jubiläum des Prämonstratenserordens im Jahr 2021 vom Landesamt zum Anlass genommen wurde, dem ehemaligen Prämonstratenserstift diese umfangreiche Publikation zu widmen.

Experte spricht von einem „grandiosen Band“

In Vertretung der Herausgeberin übernahm Falko Grubitzsch vom Landesamt die Vorstellung des Buches in der Runde von Mitarbeitern der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit deren Generaldirektor Dr. Christian Philipsen, Autoren, ehemaliger Vorständen der Stiftung Kloster Jerichow und Mitgliedern des Förder- und Heimatvereins der Elbestadt. Christian Philipsen sprach von einem „grandiosen Band“, der erneut belege, welche kulturhistorische Bedeutung dieser Ort habe. Das Buch sei ein Geschenk, um weitere große Herausforderungen, vor der die Kulturstiftung stünde, zu meistern. Das betreffe solche Fragen, wie das museale Angebot weiterentwickelt oder wie Räume weiter in eine Nutzung gebracht werden könnten.

Fülle von Einblicken in Klosterarchitektur

In der Pressemitteilung des Landesamtes zur Buchvorstellung wird besonders darauf hingewiesen, dass die Publikation die für Mitteldeutschland früheste Monumentalarchitektur in der zu dieser Zeit in den Regionen nördlich der Alpen modernen Backsteintechnologie aus unterschiedlichen fachlichen Blickwinkel betrachten und ausführlich vorstellen würde. Die mit neuem Bild- und Planmaterial versehenen Texte würden eine Fülle von Einblicken in die bedeutende Klosterarchitektur bieten.

Zehn Beiträge spiegeln Forschungsstand wider

Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie belegt dies in seiner Pressemitteilung mit einem kurzen Überblick zum Inhalt der Publikation. Sie vereint zehn Beiträge, die in ihrer Gesamtheit die neuen Forschungen zu Geschichte, Archäologie, Bau- und Kunstgeschichte des Jerichower Prämonstratenserstifts wiedergeben. Namhafte Fachleute und Wissenschaftler finden sich in der Liste der Autoren.

Frühgeschichte von Kirche und Klausur

So widmen sich die Beiträge der Latinistin Christina Meckelnborg und des Germanisten und Historikers Clemens Bergstedt der Frühgeschichte des Stifts in der Zeit um 1144/48. Die Ergebnisse archäologischer Dokumentationen im Stift und in der Stadt würden die bisherigen Kenntnisse erheblich bereichern, heißt es in der Pressemitteilung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, in der auf die Beiträge von Götz Alper, Dietlind Paddenberg und Jens Markus verwiesen wird. Der aktuelle Wissenstand zur Frühgeschichte von Kirche und Klausur auf der Grundlage aller inzwischen vorliegenden Dokumentationen wird in einem Beitrag von Reinhard Schmitt, Denkmalpfleger und Burgenforscher, abgebildet. Einen Überblick zur zeitlichen Einordnung von Gesamtbau, Raumfunktionen und der Bauzier liefert der Beitrag von Matthias Untermann, Kunsthistoriker und Mittelalterarchäologe.

Auch Verbindungen nach Italien werden beleuchtet

Welche Verbindungen zwischen Norditalien und der Jerichower Klosterkirche bestehen, hat Donat Wehner vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in seiner Abhandlung herausgearbeitet.

Fragen der Denkmalpflege der vergangenen 30 Jahre sind das Thema von Falko Grubitzsch in seinem Beitrag. Torsten Arnolds Aufsatz thematisiert die restauratorischen Maßnahmen an der Bauplastik und an den erhaltenen Wandputzen.

Der Band, erschienen im Archäologischen Fachverlag Beier & Beran (ISBN 978-3-948618-48-3), wird in Kürze in der Museumskasse zum Kauf angeboten.