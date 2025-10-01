Gute Nachrichten für Kunden aus Tucheim, Paplitz und Gladau: Familie Matthews vom Edeka-Center in Genthin expandiert 2026 nach Brandenburg. Was die Pläne für den sehr großen Supermarkt bei Genthin sind.

Neues E-Center im XXL-Format: Genthiner Einzelhändler übernehmen großen Supermarkt in Ziesar

In Ziesar wird aktuell ein neues E-Center gebaut.

Genthin/Ziesar - In Genthin ist das Edeka-Center seit vielen Jahren eine feste Größe. Jetzt wagen Betreiberin Kerstin Matthews und ihr Sohn Martin den Schritt über die Landesgrenze und übernehmen den im Bau befindlichen Einkaufsmarkt in Ziesar.