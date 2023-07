Genthin - Auf dem Gelände vor dem Gebäude des Finanzamtes an der Berliner Chaussee tut sich seit einiger Zeit etwas. Wie Sandra Peschke von der Pressestelle des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt auf eine Anfrage der Volksstimme mitteilt, seien derzeit „die Restarbeiten der Parkplatzsanierung“ im Gange.

Dazu gehöre auch die Aufstellung einer neuen Ladesäule für E-Autos. Bereits in vierzehn Tagen soll alles fertiggestellt sein. Die Baumaßnahme werde vom Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) durchgeführt. Vor Ort agiert die Firma Eurovia, ein nach eigenen Aussagen weltweit führendem Unternehmen im Verkehrswegebau, das zum französischen Konzern Vinci gehört.

Zwei von 51 Stellplätzen barrierefrei

Insgesamt, so teilt Andreas Grobe, Geschäftsführer des BSLA, auf eine schriftliche Anfrage der Volksstimme mit, werde es nach Fertigstellung 51 Stellplätze vor dem Finanzamt-Gebäude geben, das Anlaufstelle für alle Steuerpflichtigen im Jerichower Land ist. Zirka 10.000 gewerblich Steuerpflichtige fallen in den Zuständigkeitsbereich des Genthiner Finanzamtes.

Zwei der Parkplätze werden zudem barrierefrei ausgestaltet. Etwa 560.000 Euro stecke das Land laut Grobe in diese Baumaßnahme. Dazu gehörten auch der Abriss der bis vor kurzem noch dort stehenden Baracke, die Herrichtung der Frei- als Grünflächen sowie die notwendigen Entwässerungsanlagen. Vorrangig soll auf den Freiflächen Rasen ausgesät werden, auch vier Bäume werden neu angepflanzt.

Der fertig neu gestaltete Parkplatz soll dann wie gehabt den Bediensteten und den Besuchern des Finanzamtes Genthin zur Verfügung stehen. Grundsätzlich sei eine Vermietung an die Bediensteten vorgesehen, so Grobe. Und: Ein Ladepunkt der E-Ladesäule soll öffentlich zugänglich und für alle kostenpflichtig nutzbar sein.

Noch gibt es im Landkreis nur wenige Autos, die nicht zur Tankstelle, sondern an die Steckdose müssen: Im Herbst vergangenen Jahres waren im Jerichower Land 350 Elektrofahrzeuge zugelassen - von insgesamt rund 80.500 zugelassenen Autos. Zwei Ladestationen gibt es derzeit in Genthin, eine in Altenplathow am NP-Markt in der Altmärkerstraße mit zwei Ladepunkten, die andere in der Bergzower Straße, wo vier Schnellladesäulen zur Verfügung stehen. Betrieben werden diese vom Energieunternehmen EnBW.

Die insgesamt 51 Stellplätze sollen Mitarbeitern und Besuchern des Finanzamtes zur Verfügung stehen. Foto: Susanne Christmann

Auch gibt es die Möglichkeit, eine öffentliche Normalladesäule in Parchen zu nutzen. Zu finden ist diese auf dem Parkplatz des Landgasthofes Deinert. Weitere Normalladesäulen gibt es in Roßdorf an der Q1-Tankstelle oder in Schopsdorf auf dem Total-Energies-Autohof an der Anschlussstelle zur A2 mit acht Ladepunkten.

Weitere E-Ladesäulen sollen entstehen

Seiten wie „GoingElectric“ oder „ChargeFinder“ bieten einen umfassenden Überblick über die Ladesäulen in Deutschland und listen auf, über welchen Anbieter dort Strom getankt werden kann. Dem ADAC zufolge gibt es inzwischen gut 72.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Und es sollen mehr werden. Auch in Genthin. Die Stadt hat sich gemeinsam mit dem Netzbetreiber Avacon für ein Programm der Bundesregierung zur Förderung solcher weiterer Säulen beworben, die direkt am Wasserturm oder auf Höhe der Geschwister-Scholl-Straße, entstehen sollen.