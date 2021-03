Untere Wasserbehörde empfiehlt Parchenern Abfischen, bevor die Trockenheit zuschlägt.

Parchen l Das Argument der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis, das ein neuer Brunnen dem „ohnehin schon abgesenkten“ Grundwasserspiegel schade, kennen Parchens Ortsbürgermeister Hubert Schwandt und Andrè Siebert, Vorsitzender des hiesigen Angelvereins, schon. Es wird für sie nicht nachvollziehbarer, wenn sie es nun zum wiederholten Male lesen in einer ausführlichen Antwort von Landkreis-Pressesprecherin Claudia Hopf-Koßmann auf Anfragen der Volksstimme. Schon gar nicht, wenn es die gleiche Behörde dagegen umweltverträglich finde, für das großflächige Beregnen von Ackerflächen in Lübars gleich vier neue Tiefbrunnen zu setzen, aus denen jährlich knapp eine halbe Million Kubikmeter gefördert werden sollen.



Wenn sie aber jetzt erfahren, dass „die Entnahmetiefe hier den entscheidenden Faktor“ darstelle und „die grundwasserabhängigen Ökosysteme“ durch „die Entnahmemenge für die Parchener Teiche stärker beeinflusst“ würden, als „durch die Entnahmen aus deutlich tiefer liegenden Grundwasserleitern“, dann kann Angelvereins-Chef Siebert nur die folgende logische Schlussfolgerung ziehen: „Dann beantragen wir halt das Setzen eines Tiefbrunnens“. Dagegen könnte dann doch keiner etwas einwenden, oder?



Forderung: rechtzeitig abfischen

Zu befürchten ist trotz aller Logik aber, dass die Behörde keinen Millimeter von ihrer Entscheidung abrücken wollen wird. Denn die ist der Meinung, dass „die in den Teichen lebenden Fischarten keine wandernden Arten“ seien, sondern vom Fischereiverein in die Teiche eingesetzt würden. Womit zu prüfen sei, ob ein Besatz mit Fischen derzeit überhaupt sinnvoll sei. Es sei davon auszugehen, dass es immer wieder zum „Trockenfallen“ des Teiches kommen könne. Wer Fische in diese Teiche setze, müsse auch dafür Sorge tragen, dass diese rechtzeitig abgefischt werden, bevor sie verenden könnten.



Andre Siebert bleibt bei dieser „Empfehlung“ das Lachen im Halse stecken. „Fische sind auch ohne unser Zutun in den Teichen“, sagt er trocken, denn die kämen auf ganz natürlichem Wege über die Beeke (den Tucheim-Parchener Bach, der die beiden Teiche speist) dahin. Zusätzlich habe der Verein nur zur Verjüngung und Gesunderhaltung des Bestandes Fische eingesetzt. Das Abfischen des Teiches, kurz bevor die Fische (wieder) zu verenden drohen, solle die Behörde mal vormachen, so Siebert. Das sei nämlich kaum machbar, schon gar nicht, dabei zwischen natürlich hier lebenden und eingesetzten Fischen zu unterscheiden.



Fische sind auch nicht doof

Einmal abgefischt bedeute dann auch abgefischt, denn dann wieder bei ausreichendem Wasserspiegel einfach wieder neue Fische einsetzen in den Teich, das „geht einfach nicht. Wir sind ja kein Fischereibetrieb“. Als Hubert Schwandt den „Tipp“ der Behörde liest, „dass Teiche über einen regelbaren Ein- und Auslauf“ verfügen, „so dass mittels gezieltem Stauregime möglichst lange der Wasserstand gehalten werden kann“, meint er sarkastisch: „Hierzu ist anzumerken, dass die in den Teichen lebenden Fische diesen Wissensstand schon seit Jahren haben und darüber immer wieder in die beiden Teiche einziehen“. Genau deshalb dürften die Parchener auch die neue Brücke als Teil der Parkstraße über die Beeke nicht einfach und preisgünstig bauen, sondern so (teuer), dass ein ungehinderter Fischdurchlauf gewährleistet werden könne. Dass die Parchener Angler nicht erst seit heute mit dem „regelbaren Ein- und Auslauf“ der Teiche zum Wohle des Wasserstandes umzugehen wüssten, davon dürfe jeder gern ausgehen.



Schwandt will noch erwähnt wissen, dass ihn der Einfallsreichtum erstaune, mit dem „immer wieder Argumente gesucht werden, mit denen die ehrenamtliche Tätigkeit und das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zum Wohle der Gemeinde missachtet werden“. Die Stadtverwaltung Genthin in Gestalt von Fachbereichsleiterin DagmarTurian lässt derweil mitteilen: „in Auswertung der letzten Ortschaftsratssitzung in Parchen wurde festgelegt, dass die Wasserbehörde zu einem Gespräch zur nächsten Sitzung eingeladen werden soll. Eine diesbezügliche Anfrage wurde an die Genehmigungsbehörde gestellt“. Selbstverständlich stehe die Verwaltung den Bemühungen des Ortschaftsrates unterstützend zur Seite.