Nikolaus legt in Kade am 9. Dezember eine Sonderschicht ein

Kade - Das Konzept dieses Events käme gut an, deshalb werde auch zukünftig an diesem Veranstaltungsformat festgehalten, zeigte sich Wenslau optimistisch.

Bei der Ausrichtung des Nikolausmarktes rund um die Kirche setzt Kade ausschließlich auf Mitwirkende aus den eigenen Reihen, angefangen bei der Gestaltung des Programms in der Kirche bis hin zum Markttreiben. Stark vertreten sind dabei die örtlichen Vereine. Stände von auswärtigen Anbietern gibt es nicht. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden“, erklärte Holger Wenslau.

In dieser Woche hat Siegfried Koch vom Verein Kader Kirchen die E-Anlage rund um die Kirche überprüft, so dass die Stromversorgung des Marktes gesichert sein wird.

Die Liste der Mitwirkenden ist lang. Die Feuerwehr übernimmt so das Angebot von Bratwurst und Glühwein, Christian Kunz ist wieder mit Apfelpunsch dabei, der Heimatverein zeichnet verantwortlich für den Getränke-Verkauf, die Triathleten bieten Kekse an, die Feuerwehrfrauen backen Waffeln und bieten kleine Bastelarbeiten an. Der Geflügelverein wird mit Gulasch dabei sein. Die Jugend des Dorfes hat für den Markt eine Überraschung angekündigt.

Den Nikolausmarkt wird es in diesem Jahr zum neunten Mal geben. Der Nikolaus wird in Kade allerdings erst nach getaner Arbeit eine zweite Schicht einlegen und am 9. Dezember einkehren. Es ist übrigens ein Zufall, dass in Kade am 9. Dezember der 9. Nikolausmarkt abgehalten wird.

Am Vortag, 8. Dezember, können die Kinder ihre geputzten Stiefel zwischen 17 und 18 Uhr abgeben. „Wir rechnen mit 20 bis 30 Stiefeln“, sagt Siegfried Koch. Der Nikolaus wird die gefüllten Stiefel im Anschluss an das adventliche Konzert in der Kirche, das die Feuerwehrfrauen zusammengestellt haben, an die Kinder verteilen. Diesmal wird er dabei von einem Engel unterstützt.

Der Nikolaus wird übrigens mit einer Kutsche, die von Jörg Bürstenbinder gesteuert wird, anreisen

Der Eintritt zu dem Markt ist frei.