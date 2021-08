Noch sind Hopfen und Malz in Jerichow nicht verloren

Jerichow - Im Kloster Jerichow könnte die Kunst des Bierbrauens wieder aufleben, dann würde dieses alte Handwerk wieder an seinen Ursprung zurückkehren. Räume und personelle Voraussetzungen sind gegeben, derzeit kümmern sich vier Ehrenamtliche um die Geistbrennerei, das Brauen wäre der nächste Schritt.

Im Wirtschaftsleben des Ackerbürger-Städtchens Jerichow kam der Bierbrauerei eine besondere Bedeutung zu, fand der Ortschronist und Kulturhistoriker Rolf Naumann heraus. Das Amt, das Kloster und 32 Bürger besaßen im 14. Jahrhundert das Privileg zu brauen. Dazu kam ein weiteres Recht, dass uns heutzutage merkwürdig vorkommt: acht Tage vor und acht Tage nach den Märkten durfte das sogenannte Kessel- oder Kübelbier über die Straße hinaus ausgeschenkt werden.

Braurecht führte zu Streit

Gästen im Haus blieb das Bewirten jedoch untersagt. Hier deutet sich schon an, dass das Brauereirecht kompliziert gewesen sein muss, was immer wieder zu Streitigkeiten zwischen dem Amt und den Bürgern führte. Viele Redensarten ranken sich um das alkoholische Getränk: „Da braut sich etwas zusammen“ – wenn ein Gewitter aufzog. Und nicht nur die alten Germanen, auch die christianisierte Bevölkerung jüngerer Zeit, glaubte dann, dass sich Göttervater Wotan und Freya, die Hüterin des Haushalts, um den Braukessel stritten.

Das Bierbrauen gehörte damals zu den Aufgaben der Frauen. „Heute back ich, morgen brau ich…“ – das Märchen vom Rumpelstilzchen bringt es zum Ausdruck, dass die Brau- und Backkunst eng zusammengehörte. Nicht ohne Grund wird noch heute Bier „flüssiges Brot“ genannt. Der Spruchsinn war jedoch ein anderer. Backen und Brauen fand bei den Bürgern an hintereinander folgenden Tagen statt. Durch das Backen befanden sich an derselben Feuerstelle Hefen, die dann das Bierbrauen unterstützten. Neben dem Amt Jerichow besaß das Kloster ein Braurecht auf Eigenbedarf und Ausschank.

Im Mittelalter braute man in den Klöstern zunächst für den eigenen Bedarf. Schritt für Schritt setzte sich im Laufe der Jahre der Export durch und die Klosterbrüder brauten Bier zur Abgabe an Fremde und Ausschankstätten in der Umgebung. In Jerichow fand der Ausschank im sogenannten Klosterkrug statt. Der hieß später Gasthof „Zur guten Quelle“ und nach der Wende wurde das Wirtshaus in „Klosterklause“ umbenannt.

Entwicklung in den Klöstern

Im 7. Jahrhundert begann schließlich die systematische Entwicklung der Brautechnologie in den Klöstern Mitteleuropas. Die Mönche, die für das Brauen des Klosterbieres abgestellt wurden, waren insofern ein wichtiger Teil der Klostergemeinschaft, da sie für das leibliche Wohl in großem Maße verantwortlich waren. Zur Fastenzeit stellte das Bier nicht nur das tägliche Getränk, sondern auch die Nahrung der Klosterbrüder dar, wie es beim Verein Brauer-Bund heißt, der sich um die Förderung und Interessen der deutschen Brauwirtschaft kümmert.

Brot und Bier waren in den Klöstern Grundnahrungsmittel und die wohlgeformten Mönchsbäuche wurden täglich mit drei bis fünf Maß Bier genährt. Ein Maß hatte damals eine Füllmenge von bis zu zwei Litern – jedoch hatte das Getränk damals einen deutlich geringeren Alkoholgehalt als heute.