Kabarettistin Jutta Lindner alias „Oma Frieda“ kehrt nach Genthin zurück. Versprochen wird bissiger Humor und lebenskluge Geschichten rund ums Älterwerden.

Genthin - Genthiner Kabarettfreunde dürfen sich freuen: Oma Frieda ist zurück! Mit ihrem aktuellen Programm „Gladiator am Rollator“ gastiert Jutta Lindner im Bootshaus Genthin. Das neue Solo steht ganz im Zeichen des „Sozio-Kabaretts“ – scharfzüngig, charmant und mit Herz.