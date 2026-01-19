weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Kabarett im Genthiner Bootshaus: Oma Frieda kehrt zurück – Lachmuskeltraining im Genthiner Bootshaus

Kabarettistin Jutta Lindner alias „Oma Frieda“ kehrt nach Genthin zurück. Versprochen wird bissiger Humor und lebenskluge Geschichten rund ums Älterwerden.

19.01.2026, 11:41
Oma Frieda kommt nach Genthin.
Oma Frieda kommt nach Genthin. Foto: Jutta Lindner

Genthin - Genthiner Kabarettfreunde dürfen sich freuen: Oma Frieda ist zurück! Mit ihrem aktuellen Programm „Gladiator am Rollator“ gastiert Jutta Lindner im Bootshaus Genthin. Das neue Solo steht ganz im Zeichen des „Sozio-Kabaretts“ – scharfzüngig, charmant und mit Herz.