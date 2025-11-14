Die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft lädt Angehörige von Menschen mit Krebs zu einem Online-Treffen ein. Austausch, Unterstützung und Tipps im Umgang mit der belastenden Situation.

Auch für Angehörige ist die oftmals tödliche Erkrankung eine große Last.

Genthin - Wenn das Leben durch die Krebserkrankung eines nahestehenden Menschen plötzlich auf den Kopf gestellt wird, bleiben oft Sorgen, Ängste und Fragen zurück. Angehörige fühlen sich überfordert, verlieren eigene Freiräume und suchen nach Orientierung. Genau hier setzt das neue Online-Angebot der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft (SAKG) an und bietet einen Raum, in dem niemand allein bleiben muss.

Der nächste Online-Treff findet am Dienstag, den 18. November 2025, von 17 bis 18.30 Uhr statt. Über die Plattform Zoom können Betroffene bequem von zu Hause aus teilnehmen. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter 03931 54 39 800 oder info@sakg.de. Die Teilnahme ist kostenfrei und kann auch anonym erfolgen.

Warum Angehörige oft überfordert sind

Viele Angehörige übernehmen eine Doppelrolle: Sie sind wichtigste Stütze für die erkrankte Person, tragen aber gleichzeitig eigene Sorgen. „Das eigene Leben tritt oft in den Hintergrund, persönliche Bedürfnisse bleiben zurück. Das kann sehr kräftezehrend sein“, erklären die Psychoonkologinnen Walburga Nordhaus und Anna Maria Hofmann von der SAKG.

Häufig richtet sich die Aufmerksamkeit von außen fast ausschließlich auf die erkrankte Person, während das Befinden der Angehörigen wenig Beachtung findet.

Austausch, Unterstützung und praktische Hilfen

Im Online-Treff erhalten die Teilnehmer Raum, ihre Erfahrungen zu teilen, Fragen zu stellen und gemeinsam Strategien zur Bewältigung der belastenden Situation zu besprechen. „Das Angebot richtet sich an Menschen, deren Leben durch die Krebserkrankung eines nahestehenden Menschen nicht mehr so ist wie zuvor. Gemeinsam werden Möglichkeiten zur Bewältigung der nicht immer einfachen Lebenssituation besprochen“, so Nordhaus und Hofmann.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und den Angeboten der SAKG finden Interessierte auf der Webseite www.sakg.de.