Keine günstigen Fahrkarten: Hopper-Ticket-Tarifrechner führt Fahrgäste in Genthin in die Irre

Genthin - Daniel Senger fährt gerne mit der Bahn, am liebsten natürlich günstig. Als ihm der Hopper-Ticket-Tarifrechner der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa) mitteilte, er könnte die preiswerte Fahrkarte auch für die Strecke zwischen Genthin und Magdeburg-Neustadt bekommen, wurde er stutzig und fragte nach. Er könne das Hopper-Ticket in allen DB Verkaufsstellen und an Fahrkartenautomaten erwerben, informierte ihn der Service. Doch er meinte es besser zu wissen, dass es für diese Strecke eben kein Hopper-Ticket gebe und wandte sich an die Volksstimme.