Ortschronist präsentiert Broschüre zur Ferchländer Kirchengeschichte

Ferchland - Auch wenn die Ortschronik von Ferchland bis zum heutigen Tag fertig geschrieben ist, ruht Ortschronist Horst Wedau nicht. „Mein Interesse an der Ortschronik ist nicht erloschen. Sie kann aber ruhig einige Jahre ruhen, das hat sie schon öfter gemacht. Jetzt ist sie vervollständigt, kann von interessierten Bürgern eingesehen werden und wird von der Familie Lothar Witte (Heimatverein) aufbewahrt“, so Horst Wedau. Die Chronik, so Horst Wedau weiter, ist ein lebendes Buch für besondere Ereignisse im Ort, aber keine Tageszeitung.