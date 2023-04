In zahlreichen Orten gibt es die Traditionsveranstaltungen im Frühjahr. Altenplathow macht den Anfang.

Osterfeuer brennen in der Region Genthin

Das erste Osterfeuer in der Region Genthin brannte in Altenplathow.

Genthin - Seit Donnerstag brennen die Osterfeuer in und um Genthin. Ab Sonnabend 8. April 2023 werden die nächsten Flammen lodern. Beim Feuerwehrförderverein Altenplathow war am Gründonnerstag auf dem Gelände in der Jägerstraße viel los.