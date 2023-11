Outdoor-Spielanlage in der Grundschule Jerichow eingeweiht

Die Jerichower Grundschüler können nun auch auf dem Schulhof unter freiem Himmel und in den Pausen Schach miteinander spielen. Die neue Outdoor-Anlage macht es möglich.

Jerichow - Eingebettet in einen aufwendig gestalteten Schulprojekttag wurden am Sonnabend in der Grundschule Jerichow offiziell ein Outdoor-Schachspiel und ein Betonschachtisch eingeweiht.