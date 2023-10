Beim Parchener Dorffest waren 20 Gruppen und Fahrzeuge in einem Umzug im Ort unterwegs. Dafür hielt die Polizei sogar den Autoverkehr auf.

Parchen - Mächtig was los in Parchen. Pünktlich zum Erntedankfest machte sich ein großer Umzug auf den Weg durch den Ort. Rund 20 Gruppen und Fahrzeuge waren unterwegs. Das traditionelle Erntefest mit Festumzug, organisiert vom Heimatverein, zog bei bestem Herbstwetter viele Schaulustige an, die die Strecke säumten.