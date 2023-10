Beim Parchener Herbst waren mehr als 20 Fahrzeuge und Gruppen in einem Umzug im Dorf unterwegs. Dafür hielt die Polizei sogar den Autoverkehr auf der Bundesstraße auf.

Parchen - Mächtig was los in Parchen. Pünktlich zum Erntedankfest machte sich ein großer Umzug auf den Weg durch den Ort. Rund 20 Gruppen und Fahrzeuge waren unterwegs. Das traditionelle Erntefest mit Festumzug, organisiert vom Heimatverein, zog bei bestem Herbstwetter viele Schaulustige an, die die Strecke säumten.

Fröhliche Gesichter grüßten vom WAgen des Parchener Angelvereins. Foto: Mike Fleske

Im Traktor von „Opa Elko“ nämlich Elko Bernau von der Feuerwehr, fuhren Ortsbürgermeister Hubert Schwandt, Peter Söchting von der Parchener Feuerwehr und Michael Karbe, Chef des Heimatvereins dem Zug voran. Für den richtigen Takt sorgten die Mitglieder des Pareyer Schalmeienorchester mit schmissigen Klängen von bekannten Poptiteln und Evergreens.

Unterwegs durch den Ort war auch die Erntekrone. Foto: Mike Fleske

Erntekrone ist im Umzug unterwegs

Natürlich wurde auch die Erntekrone im Zug durch den Ort gefahren. Mit herbstlich geschmückten Wagen schlossen sich unter anderem der Anglerverein sowie die Feuerwehr und landwirtschaftliche Fahrzeuge, modern und historisch an. Hinter den Fahrzeugen rollte noch ein besonderer Teilnehmer im Zug: Der einstige Ortschaftsrat Hermann Meyer machte im Elektrofahrzeug bei der Ausfahrt mit.

Der einstige Ortsrat Hermann Meyer nahm im Elektrofahrzeug am Umzug teil. Foto: Mike Fleske

Fröhlich winkten die Teilnehmer von den zahlreichen Wagen den Zuschauern am Straßenrand zu. Manchmal wurden sogar fast wie beim Karneval Bonbons von den Wagen geworfen.

Die Mitglieder des Parchener Schlossfördervereins präsentierten sich in historischer Bekleidung. Foto: Mike Fleske

Die Parchener hatten nicht nur beste Unterstützung vom Wettergott, sondern auch ganz irdische Hilfe von der Polizei. Diese hielt nämlich während des Umzuges den Verkehr auf der B1 auf, sodass die Teilnehmer sicher am Ziel ankamen.

Vor der Klapperhalle warteten schon zwei große geschmückte Heufiguren auf die Ankunft der Akteure. In der Halle gab es später ein kleines Programm der Kinder der Kita „Parkspatzen“.

Und auch im Bollerwagen und zu Pferd konnten Teilnehmer beim Umzug mitmachen. Foto: Mike Fleske

Werbung für das Kürbisschnitzen Ende Oktober

Außerdem wurde schon einmal kräftig die Werbetrommel für kommende Veranstaltungen gerührt. Am Freitag, 27. Oktober 2023 gibt es ab 15.30 Uhr ein Kürbisschnitzen auf dem Mühlengelände. Der Heimatverein stellt Kürbisse und Teelichter für die Teilnehmer. Schnitzwerkzeuge müssen mitgebracht werden.

Allerdings sind für die Teilnahme Anmeldungen bis zum 20. Oktober nötig, damit der Heimatverein planen kann. Dies ist bei Michael Karbe und Elke Lendner vom Heimatverein oder bei Ortsbürgermeister Hubert Schwandt möglich.

Am 5. Dezember ist zudem eine Seniorenweihnachtsfeier im Feuerwehrgebäude geplant. Anmeldungen sind auch hier bei Ortsbürgermeister Hubert Schwandt möglich.