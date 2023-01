Stendal/Parey - Was geschah am 22. September in einer Pareyer Wohnung, in der ein 32-jähriger Mann starb? Das versucht das Stendaler Landgericht herauszufinden. Dort ist der Prozess gegen eine 39-jährige Pareyerin eröffnet worden.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.